درويش البلوشي يعتزل كرة اليد بعد مسيرة 33 عاماً

أعلن نجم كرة اليد درويش حسن البلوشي اعتزال كرة اليد، بعد مسيرة استمرت 33 عاماً في الملاعب، أمضى خلالها 20 عاماً في نادي الشباب (سابقاً)، وحقق خلالها الإنجازات الأهم في مسيرته بساحات اللعبة، بجانب اللعب لكل من أندية الوصل والعين والشعب والوحدة وبني ياس في فترات متعاقبة. وجاءت بداية «الوحشي» في عام 1990 بنادي الشباب سابقاً، حيث تدرج بالمراحل السنية وحتى الفريق الأول، ومن ثم الانتقال بين أندية الوصل والعين والشعب سابقاً، والوحدة وآخرها مع بني ياس في آخر محطاته المميزة مع اللعبة. وقال درويش البلوشي في تصريح صحافي: «منذ انضمامي إلى فريق الرجال في نادي الشباب، أسهمت في حصد لقب الدوري في مناسبتين، وكذلك بطولة الكأس لموسمين، كما حققت كأس السوبر، إلى جانب حصد العديد من البطولات».

ويطمح درويش حسن إلى أن يواصل علاقته مع اللعبة من بوابة الإعلام محللاً للعبة في القنوات الرياضية ليقدم خبراته العملية والتدريبية من خلال الدورات التدريبية التي حصل عليها من أروقة اللعبة محلياً وخارجياً ومجلس دبي الرياضي في الإدارة الرياضية، هذا إلى جانب عمله مدرباً للمراحل السنية خلال مسيرته التي امتدت 33 عاماً.