زيدان يعيد مبابي إلى مركزه الأصلي مع منتخب فرنسا.. جناح أيسر وليس رأس حربة

يعتزم زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا، إشراك المهاجم كيليان مبابي كجناح أيسر وليس كرأس حربة، وهو المركز الذي شغله اللاعب مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، خلال العامين الماضيين.

ويعرف المدرب، اللاعب الفرنسي ونجم ريال مدريد جيدا، وقد أبلغه، وفقا لما ذكرته شبكة "راديو مونت كارلو"، بنيته في تغيير مركزه، لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياته.

وقد أجرى الطرفان حديثا وديا تبادلا فيه الانطباعات الأولى قبل فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر، وهي الأولى في الموسم.

كما أوضح زيدان هذا الأمر بشكل علني، ففي اليوم الذي أعلن فيه عن قائمته الأولى كمدرب لمنتخب فرنسا، صرح بأنه يفضّل اللعب بمبابي في مركز الجناح الأيسر، وليس كمهاجم صريح، وأضاف قائلا: "سيكون مبابي قائدي، الذي يمكنه اللعب، في جميع مراكز الهجوم الثلاثة، لكنني شخصيا أفضل رؤيته يلعب في الجبهة اليسرى".

ولا يعتبر هذا التصريح أمرا عابرا، إذ يهدف الأسطورة الفرنسية إلى إعادة مبابي لمركز يمنحه مساحة أكبر لاستلام الكرة ومواجهة المدافعين.

ولا يعد هذا المركز غريبا على مبابي، فقد خاض مهاجم ريال مدريد 32 مباراة كجناح أيسر منذ ظهوره الأول مع منتخب فرنسا في 25 مارس 2017، مسجلا 21 هدفا، وصنع 16 هدفا، وتعود آخر مباراة رسمية له مع فرنسا، شارك فيها كجناح هي مباراة نصف نهائي أمم أوروبا "يورو 2024"، ضد إسبانيا، حيث لعب كولو مواني كمهاجم صريح، وشهدت توديع فرنسا للبطولة بالخسارة 1 / 2.

ومنذ ذلك الحين، وبعد انتقاله إلى ريال مدريد في عام 2024، لعب كيليان مبابي معظم مباريات في مركز رأس الحربة، رغم أنه لا يمتلك الخصائص التقليدية لهذا المركز، وقد أثار مركزه جدلا واسعا في وسائل الإعلام، نظرا لأنه يشعر براحة أكبر عند التحرك نحو الجبهة اليسرى، مما يؤدي أحيانا إلى تداخل في الأدوار مع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقد طبق ديدييه ديشان هذا الأسلوب أيضا مع منتخب فرنسا، بهدف تخفيف الأعباء الدفاعية عن كاهل اللاعب، وإن كان ذلك دون نجاح يذكر، حيث تم إقصاء المنتخب من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ولاحقا من كأس العالم على يد إسبانيا.

ومع ذلك لم يشكل افتقار مبابي للالتزام الدفاعي، مصدر قلق لزيدان في مؤتمره الصحفي الأول، إذ قال إن مبابي سيعمل كبقية زملائه، وأن الجدل الدائر حول قلة مجهوده بدون كرة "لا أساس له من الصحة".