ميسي يستحوذ رسمياً على نادي إلدينسي من الدرجة الثانية الإسبانية

استحوذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسمياً على نادي إلدينسي، حسب ما أعلنه نادي الدرجة الثانية الاسبانية لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: "يعلن نادي إلدينسي رسمياً استحواذ ليو ميسي عليه".

وأضاف النادي الذي يقع في منطقة فالنسيا في بيانه: "تأسس نادي إلدينسي عام 1921، ويدخل هذه المرحلة الجديدة بطموح ترسيخ مكانته، والتطور في عالم كرة القدم الاحترافية".

ويلعب ميسي (39 عاماً) منذ عام 2023 مع إنتر ميامي، إذ ينص عقده، بحسب تقارير، على استحواذه حصة في ملكية النادي الأميركي بعد اعتزاله اللعب.

وكان صاحب القميص رقم 10 الشهير أعلن في نهاية أغسطس اعتزاله اللعب الدولي، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وفي أبريل، استحوذ "البرغوث" على نادي كورنيا المنتمي للدرجة الخامسة الاسبانية.