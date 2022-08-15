نادي الإمارات يتعاقد مع الكولومبي جادير

أعلن نادي الإمارات تعاقده مع الكولومبي جادير كينيو كلاعب أجنبي في فئة تحت 23 سنة، وذلك لمدة موسم واحد قابل للتجديد، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وتم التوقيع على هامش المعسكر التدريبي المقام في صربيا بحضور مشرف الفريق عبدالله العاجل، ومدير الفريق هادف سيف. وكشف بيان للنادي أن التوقيع مع جادير تم بعد مشاورات مع الجهاز الفني وحسب رؤية المدرب التونسي فتحي العبيدي.

بدوره قال مدير الفريق هادف سيف في تصريح صحافي، إن إدارة النادي تسعى بكل السبل لتوفير عناصر النجاح للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع لاعبين أكفاء لمساعدة الفريق في مسيرته المقبلة، ومن أجل توفير مناخ جيد لتحقيق النتائج الإيجابية التي ينتظرها الجمهور.

في جانب آخر فاز فريق الإمارات على عجمان 3-2 في مباراة ودية.