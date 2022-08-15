شوكوروف «رجل المهام الصعبة».. يغادر الشارقة بعد 5 مواسم مميزة

غادر قبل فترة فريق الشارقة لكرة القدم، المحترف الدولي الأوزبكي شوكوروف، تاركاً وراءه سيرة عطرة وحافلة دافع خلالها عن قميص الشارقة، وكان يعتبر رجل المهام الصعبة في خط الوسط، وصمام أمان للفريق.

واستطاع شوكوروف أن يخلق علاقة ودية جميلة مع جمهور الشارقة الذي أحبه، نظراً إلى تميزه وإخلاصه في الدفاع عن شعار ناديه، فضلاً عن تميّزه بأخلاق عالية طوال الفترة التي قضاها في صفوف الفريق.

وترك شوكوروف سيرة طيبة في قلعة (الملك) بعد خمسة مواسم قضاها في صفوف الشارقة، بعد أن انتقل إليه في العام 2017 قادماً من صفوف بونيودكور الأوزبكي.

ويعد شوكوروف أحد أبرز اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين، للقيام بالعديد من المهام والأدوار الصعبة داخل الملعب، كما يعد كذلك مثالاً يحتذى به للاعب المحترف الذي يعرف واجبات ومهام وظيفته كلاعب.

وحقق شوكوروف مع الشارقة لقب بطولة الدوري في موسم 2019، وكأس السوبر في العام ذاته، تحت قيادة مدرب الفريق السابق عبدالعزيز العنبري. وفرض نفسه بقوة في التشكيلة الأساسية للفريق، وحقق خلال الفترة الماضية نتائج مهمة آخرها حصوله على وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي.

وشكل شوكوروف ثلاثياً مميزاً مع اللاعبين السابقين، البرازيليين إيغور كورنادو وويلتون سواريز، قبل رحيل الأول إلى الدوري السعودي، والثاني عاد إلى بلده نهائياً بسبب المرض. وبعدهما أيضاً شكل ثلاثياً رائعاً مع البرازيليين كايو وبيرنارد، نظراً إلى كون أنهم يمثلون عنصر الخبرة في الفريق باعتبارهم لاعبين أجانب وقادوا الفريق خلال الموسم الماضي لاحتلال المركز الثاني، وكان قريباً جداً من المنافسة على لقب الدوري لولا تعثره في بعض المباريات خلال الجولات الأولى في الموسم المنصرم.

ويُعدّ رحيل شوكوروف (26 عاماً) خسارة كبيرة لفريق الشارقة، نظراً إلى الأدوار الكبيرة التي يقوم بها داخل الملعب، سواء في الجانب الدفاعي أو في دعم خط الهجوم. ويسعى المدرب الروماني كوزمين إلى تعويض غيابه، خصوصاً أنه تنتظر الشارقة استحقاقات مهمة وصعبة تتطلب وجود لاعب خبرة وبمواصفات محددة، لكي يحل محل شوكوروف الذي كان يوجد بشكل دائم في التشكيلة الأساسية.

وطوال مشواره مع الشارقة لعب شوكوروف 104 مباريات، وسجل خلالها 11 هدفاً منها أربعة أهداف في دوري المحترفين بالموسم الماضي. وخلال وداعهما للاعب، وصف كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، ورئيس شركة كرة القدم بالنادي عبدالله العجلة، شوكوروف، بأنه مثال يحتذى به للاعب المحترف، وتقدما بالشكر له لما قدمه خلال مسيرته مع الفريق.

• شوكوروف لعب 104 مباريات مع الشارقة سجّل خلالها 11 هدفاً.. وأبرز إنجازاته لقب دوري أدنوك للمحترفين في 2019.