الظفرة يختتم المعسكر الخارجي وراحة قصيرة للاعبين

اختتم فريق الظفرة معسكره الخارجي في صربيا، الذي يقيمه منذ الأول من الشهر الجاري، ضمن الاستعداد لانطلاقة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مطلع الشهر المقبل، وحصد «فارس الظفرة» مجموعة من الفوائد المهمة، في مقدمتها انسجام اللاعبين الجدد والقدامى، وتعرفهم إلى طريقة المدرب الجديد، الصربي نبوشيا، إلى جانب الوصول إلى مرحلة متقدمة على مستوى الجانب البدني.

ويستأنف الفريق تحضيراته في مقره الفرعي بأبوظبي نهاية الأسبوع الجاري، عقب نهاية فترة الراحة القصيرة التي سيحصل عليها الفريق، على أن يؤدي الفريق تجارب ودية محلية قبل انطلاقة التحدي المهم الذي ينتظر الفريق. وكان الفريق اختتم سلسلة تجاربه الودية، أول من أمس، بالتعادل الإيجابي 1-1 في مواجهة الحزم السعودي، فيما تعادل في وديته الأولى أمام فريق يدينستوفا الصربي، وفاز في الثانية في مواجهة النصر الكويتي بهدفين نظيفين، وعلى كاظمة الكويتي بثلاثية نظيفة.