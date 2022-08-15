«مرشد» عينه على كأس الوثبة في إسبانيا اليوم

يستضيف مضمار سان سباستيان الإسباني، اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 10 آلاف يورو. وتشارك في السباق البالغ طوله 2000 متر ثمانية خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «مرشد» لياس لإدارة السباقات، العائدة إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبإشراف دي موريسون، وقيادة ترولي دو بريفو، الذي يطمح إلى اللقب.

وينافس على اللقب «جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون، و«يونايتد سبيريت» لجاي نيفيز، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة سي ميريل، و«جاكادي دو كروات» لسلمان عبدالغني، بقيادة كوتريز فال.