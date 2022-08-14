مطر ينقذ الوحدة من الخسارة أمام الاتحاد السعودي

أنقذ قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، فريقه من الخسارة، وقاده إلى التعادل الإيجابي أمام فريق الاتحاد السعودي بنتيجة هدف لمثله، في مباراة جمعت الفريقين أول من أمس، في التجربة الودية السادسة والأخيرة لـ«العنابي»

في معسكره الخارجي، الذي يسدل الستار عنه اليوم في النمسا، ضمن مراحل إعداد الفريق لضربة بداية دوري

«أدنوك» للمحترفين مطلع الشهر المقبل.وبادر الاتحاد السعودي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 20، عبر فاصل مهاري للمهاجم البرازيلي رومارينو داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها يمين حارس الوحدة الشامسي. وشهدت الدقيقة 30 تسجيل مطر هدف التعادل من خلال ركلة حرة بأسلوب برازيلي من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية 90 من مرمى الفريق السعودي.

ومثل التعادل أمام الاتحاد السعودي الوحيد لفريق الوحدة في معسكره الخارجي الذي استهل منذ 18 يوليو الماضي، بعد اكتفائه بالفوز في مناسبتين من أصل التجارب الودية الست.

• 6 مباريات ودية لعبها الوحدة حتى الآن، فاز خلالها مرتين فقط.