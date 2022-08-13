البطائح يواجه الساحل الكويتي ودياً اليوم

يخوض فريق البطائح اليوم مباراته الثالثة ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في تركيا بلقاء فريق الساحل الكويتي ضمن البرنامج التحضيري للموسم الجديد الذي يدشنه الفريق بمواجهة كلباء لحساب الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى مدرب الفريق البرازيلي كايو للاستفادة القصوى من لقاء الساحل لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المواجهتين الوديتين السابقتين أمام الباطن والخليج السعوديين على التوالي إذ خسر الأولى 1-2، وفاز في الثانية 1-صفر.

وتقرر أن يختتم الفريق المعسكر الخارجي بمواجهة فريق الخالدية البحريني الثلاثاء المقبل، على أن يعود بعدها إلى الإمارات للاستمرار في التدريبات لحين موعد تدشين مشواره في دوري أدنوك للمحترفين.