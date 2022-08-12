السوري خريبين يضع «بصمته» الأولى مع شباب الأهلي

وضع الدولي السوري عمر خريبين بصمته الأولى مع فريقه الجديد شباب الأهلي، بعد أن نجح في إهداء «فرسان دبي» التعادل الإيجابي أمام «نوفوزدوفاك» الصربي بنتيجة (4-4)، في مباراة جمعت الفريقين أول من أمس، ضمن التجربة الودية الرابعة لشباب الأهلي في معسكره الخارجي المقام في صربيا. وحافظ شباب الأهلي على سجله الخالي من الهزائم في تجاربه الودية، التي استُهلت في الثاني من الشهر الجاري بتسجيل «فرسان دبي» لانتصارٍ عريض على «وغرافيتشار بيوغراد» الصربي برباعية نظيفة، قبل إكماله المهمة في السادس من الشهر الجاري بالفوز على عجمان بنتيجة (2-1)، وأُتبعت مساء الثلاثاء الماضي بالفوز على «كولوبارا» الصربي بثلاثية نظيفة.

وافتتح البرازيلي إيغور جيسوس التسجيل لشباب الأهلي في شباك «نوفوزدوفاك» من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الفريق الصربي التعادل في الدقيقة 25، وليعاود «فرسان دبي» التقدم مجدداً بالنتيجة عند الدقيقة 35 عبر تسديدة قوية من البرازيلي غوستافو، ومن ثم أضاف زميله يوري سيزار للهدف الثالث، إلا أن الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول حملت تقليص «نوفوزدوفاك» الفارق بتسجيل لاعبيه للهدف الثاني.

واستطاع الفريق الصربي مجدداً إدراك التعادل في الدقيقة 65، قبل أن يضيف «نوفوزدوفاك» الرابع، إلا أن التبديلات التي أجراها مدرب شباب الأهلي جارديم أتت بثمارها، بعد أن وضع السوري عمر خريبين بصمته الأولى بشعار فريقه الجديد، بتسجيل خريبين لأول أهدافه بقميص شباب الأهلي وإهداء فريقه التعادل بنتيجة (4-4).

• حافظ شباب الأهلي على سجله الخالي من الهزائم في تجاربه الودية.