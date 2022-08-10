الظفرة يواجه كاظمة الكويتي في وديته الثالثة

يلتقي فريق الظفرة مع فريق كاظمة الكويتي، ضمن تجربته الودية الثالثة في معسكر صربيا، الذي يقيمه الفريق منذ مطلع أغسطس الجاري، استعداداً للموسم الكروي الجديد، وكان «فارس الظفرة» قد تعادل في وديته الأولى أمام فريق يدينستوفا الصربي، وفاز في الثانية في مواجهة النصر الكويتي بهدفين نظيفين.

وأكمل الفريق يومه العاشر في معسكر صربياً، الذي سيختتمه مطلع الأسبوع المقبل بخوض المباراة الأخيرة التي من المقرر أن تجمعه بفريق الحزم السعودي، قبل العودة إلى الدولة لاستكمال البرنامج التحضيري قبل انطلاق الموسم.