منتخب الشباب للطائرة يبدأ تحضيراته لخوض بطولة آسيا

دشن المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة استعداداته لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية تحت 20 سنة، المقرر إقامتها من 22 إلى 29 الجاري في البحرين. ويلعب «الأبيض» في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبي تايلاند وكازاخستان.

وقال اتحاد الطائرة، عبر بيان صحافي: «إن المشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب، التي اختتمت في نهاية شهر يوليو الماضي، التي أنهاها المنتخب في المركز السابع، كانت ضمن المرحلة الأولى من مراحل إعداد المنتخب للاستحقاق الآسيوي».

ويشارك في البطولة 18 منتخباً، جرى توزعيهم على ست مجموعات، بواقع كل ثلاثة منتخبات في مجموعة، وكانت مراسم القرعة أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة مع كل من تايلاند وكازاخستان، وضمّت المجموعة الأولى: البحرين، والسعودية، وهونغ هونغ، بينما ضمت المجموعة الثانية: إيران، والهند، واليابان، بينما ستلعب في المجموعة الخامسة كل من: العراق، وأستراليا، وبنغلاديش، وفي المجموعة السادسة: الصين، والصين تايبيه، وباكستان.