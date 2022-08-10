«ودية هولندا» تكشف هوية الوصل المتجدد أمام الجزيرة

طمأن فريق الوصل جمهوره على جدية استعداداته لخوض الموسم الكروي الجديد، عقب فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة (3-2)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في هولندا، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريقان استكمالاً لمراحل إعدادهما قبل ضربة بداية دوري «أدنوك» للمحترفين.

وجاء أول أهداف الوصل عبر الوافد الجديد الدولي المغربي سفيان بوفتيني، قبل أن يضيف البرازيليان فابيو ليما، وجيلبرتو دا سيلفا الهدفين الثاني والثالث، فيما سجل هدفي الجزيرة كل من نجمه علي مبخوت، والصربي ميلوس كوسانوفيتش.

وحافظ الوصل في تجربته الأخيرة، على سجله الخالي من الهزائم في معسكره بهولندا المقام منذ 17 يوليو الماضي ويسدل الستار عنه اليوم.

وعلى الطرف الآخر، مثلت ودية الوصل التجربة الثالثة للجزيرة، بعد أن دشن في 30 يوليو أولى مبارياته الودية بالفوز على فريق «جونغ إيندهوفين» بهدفين مقابل هدف واحد، والتعثر في تجربته الثانية في الرابع من الشهر الجاري، بالخسارة بهدف نظيف، أمام فريق «تي إي سي» الهولندي، ويعاود الجزيرة مساء الجمعة المقبل خوض آخر تجاربه الودية الخارجية التي تجمعه مع فريق التعاون السعودي.

ويدشن الوصل في الثاني من سبتمبر المقبل تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خوان بيتزي، مشواره في دوري «أدنوك» للمحترفين بلقاء الوحدة، على أن يفتتح الجزيرة مشواره بلقاء دبا الفجيرة.