جمال بوهندي: 60% نسبة جاهزية خورفكان للموسم الجديد

أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، جمال بوهندي، أن الفريق أحرز تقدماً كبيراً في الاستعداد للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل، وأن المدرب عبدالعزيز العنبري وصل بجاهزية الفريق إلى ما نسبته 60% حتى الآن من خلال خوض الفريق لعدد من المباريات الودية مع دخول المعسكر الخارجي أسبوعه الثالث في مدينة ارنهيم الهولندية.

وقال بوهندي في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي في «تويتر» إن المعسكر يسير وفقاً لما هو مخطط له، وإن اللاعبين ينفذون البرنامج بشكل جيد وإنهم أظهروا حرسهم على الانضباط والالتزام في المواعيد، ما يسهم بشكل كبير في نجاح المرحلة الثانية من المعسكر بعد أن كان الفريق قد بدأ استعداداته في خورفكان.

وأشار عضو مجلس إدارة «النسور» إلى أن أهداف الفريق تحققت من خوض المباريات الودية، وقال: «التجارب هدفها التعرف إلى نقاط الضعف وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين وزيادة درجة الانسجام بين اللاعبين، وإعطاء المدرب عبدالعزيز العنبري فرصة وضع ملامح التشكيلة الأساسية للفريق». يُذكر أن خورفكان كان قد فاز في مباراته الودية الأخيرة التي أقيمت يوم السبت الماضي على حساب هيراكليس الهولندي بهدفين لهدف أحرزهما الثنائي رافائيل دودو وزميله إيلتون بوا مورتي.