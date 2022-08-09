الجزيرة يعزز "هجومه" بالنجم المغربي بن شرقي



أعلنت شركة نادي الجزيرة لكرة القدم اليوم بصورة رسمية من خلال حساب النادي على «تويتر» التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، حيث انتقل كلاعب حر، بعد انتهاء عقده السابق مع نادي الزمالك المصري، ليلتحق بذلك اللاعب بصفوف «فخر أبوظبي» الساعي لاستعادة بريقه في الموسم الجديد بعد غيابه عن منصات التتويج في الموسم الماضي، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 22.

ونشر نادي الجزيرة صورة من تقديم اللاعب في صفقة ينتظر منها أن تساعد الفريق على تقوية الشق الهجومي في حال وصول الانسجام بين اللاعب الجديد مهاجم الفريق الدولي علي مبخوت، وكذلك النجم الجديد الروماني تاناسي. وتعد صفقة أشرف بن شرقي هي الثانية لفريق الجزيرة خلال يومين فقط، بعد أن كان «فخر أبوظبي» تعاقد مع الدولي الروماني فلورين تاناسي ذو الـ 27 سنة قادمًا من ستيوا بوخارست بعقد يمتد لمدة سنتين، في وقت لا يزال فيه النادي مرتبطاً بالتقاعد مع لاعبين اخرين.

