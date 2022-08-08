«نيشنس برايد» بشعار «غودولفين» يحلّق بلقب «سراتوغا داربي» الأميركي

أهدى المهر «نيشنس برايد» فريق «غودولفين» العالمي، لقب سباق «سراتوغا داربي» المخصص لخيول الفئة الأولى، الذي جرى فجر أمس لمسافة 1900 متر عشبي على مضمار «سراتوغا» الأميركي. كما شهد السباق، حلول المهرة «مطرية» المملوكة لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب براد كوكس، بالمركز الثالث في الشوط الافتتاحي «لونجين تيست ستيكس» الذي خصص للمهرات والأفراس للفئة الأولى لمسافة 1400 متر رملي. ونجح الفارس وليام بيوك، في تعويض الانطلاقة البطيئة للمهر «نيشنس برايد»، والاقتراب تدريجياً من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له عند خول السباق في خطه المستقيم، وتجاوز منافسيه نحو القبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «أنابوليس» المملوك لـ«بوس للسباقات»، بإشراف المدرب تود بليتشير، وقيادة الفارس إيراد كورتيز، فيما اكتفى بطل «بيلمونت داربي» للموسم الحالي المهر الأميركي «كلاسيك كوزواي»، بإشراف المدرب كينيث ماكبيك، وقيادة الفارس جوليان ليباروكس، بالحلول بالمركز الثالث.

وأضاف «نيشنس برايد»، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بإشراف مدربه شارلي آبلبي، الانتصار الثالث في مسيرته، والأول له ضمن سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً. وعلق مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، على فوز «نيشنس برايد» في «سراتوغا داربي» بقوله في تصريحات صحافية: «كنا واثقين من قدرة (نيشنس برايد) على تعويض حلوله وصيفاً في مشاركته الأخيرة الشهر الماضي في (بيلمونت داربي) الأميركي، إذ قام الفريق بعمل رائع نحو تجهيز المهر طوال الفترة الماضية لاستحقاق (سراتوغا داربي)، كما أبدى (نيشنس برايد) تطوراً بدنياً في التدريبات، وهو ما ساعده في سباق (سراتوغا) على تسريع خطواته بعد الخروج البطيء من البوابة». وأضاف: «قاده الفارس بيوك بشكل رائع، واتجه به نحو السياج الداخلي، في خطوة سمحت للمهر في انتزاع الصدارة بشكل مبكر، والقدرة في الحفاظ عليها حتى خط النهاية، والنتيجة رائعة لفريق العمل المقيم هنا في أميركا».

«مطرية» لـ«غودولفين» حلّت في المركز الثالث في الشوط الافتتاحي «لونجين تيست ستيكس».