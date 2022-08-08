ريبروف: الموسم المقبل سيكون أكثر قوة.. لكننا الأبطال وثقتنا عالية

عبر مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، عن سعادته بقرب انطلاق الموسم، وعودة «الزعيم» للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا مرة أخرى وكأس العالم للأندية، مؤكداً أنها منافسات مهمة جداً للفريق لأنه يمثل الدولة في هذه البطولات، مشدداً على ضرورة الاستفادة القصوى من الإعداد الجاري حالياً في المعسكر الخارجي في النمسا لتجهيز الفريق بأفضل شكل للموسم الجديد الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل.

وشدد ريبروف على أن «الموسم المقبل سيكون أكثر قوة، لأنني أرى العديد من الفرق تعمل على تغيير المدربين واللاعبين. وسيكون من الصعب تجديد جميع لاعبي الفريق ولكن نحن الأبطال الآن ولدينا تجربة جيدة، ولدينا ثقة عالية بأنفسنا، وبالنسبة لي الأمر المهم أن نفهم ذلك، والمهم أن نعمل بكل جدية وقوة».

وقال المدرب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين، إن فريقه في الوقت الحالي يركز على المنافسات المحلية (دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وأوضح: «علينا التركيز الآن على منافسات الدوري والكأس، لكن عندما يقترب وقت هذه البطولات الخارجية ستكون حدثاً مهماً للجماهير، والجميع يتوقعون أن تكون هذه المباريات كبيرة وسنعمل على الإعداد لخوضها في حينها».

ومنذ تتويج فريق العين بلقب النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين فإنها تعيش حالة من الترقب كون «الزعيم» قد يشارك في البطولة في حال جرى استضافة البطولة في الإمارات للعام الثاني على التوالي، على غرار النسخ الماضية التي شارك فيها بطل الدوري الإماراتي في الحدث العالمي، في وقت تأهلت فيه أندية ريال مدريد والوداد البيضاوي وسياتل ساوندرز الأميركي. ولم يتم تحديد موعد البطولة بعد، بسبب الجدول المزدحم، خصوصاً مع إقامة مونديال قطر بين نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وعن رأيه إن كان سعيداً في العين، قال: «بالطبع أشعر بالسعادة البالغة لأنني أتواجد في نادي العين وليس لدي أدنى شك في ذلك. قلت سابقاً عندما كانت هناك العديد من الشائعات قبل تمديد عقدي مع النادي، إنني إذا كنت سأستمر بتواجدي في الإمارات في الموسم المقبل، سأوقع العقد فقط مع العين وهناك أمور غير منطقية وشائعات يتم تداولها بصورة لا تلامس الواقع».

وحول أجواء معسكر الفريق، قال: شهدت الأيام الخمسة الأولى من المعسكر عدم تواجد اللاعبين الدوليين، وأعرف تماماً كيف كان الموسم الماضي صعباً عليهم، ففي ذلك الموسم أمضوا وقتاً طويلاً مع المنتخبات الوطنية لكرة القدم، وأعتقد أنهم كانوا بحاجة لمزيد من الراحة وهم يستحقون ذلك رغم عدم تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، ولكن أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام في المعسكر الحالي، ورغم شعورهم بالتعب، فإنهم سعداء بتواجدهم معاً. وأنا متأكد من أنهم عندما يدخلون أجواء المزيد من المباريات سيبدؤون بتعزيز معدل اللياقة ويستفيدون من خبراتهم.

مدرب العين أكد أن كل تركيزه حالياً مع الفريق على المسابقات المحلية والتحضير بقوة للموسم المقبل.