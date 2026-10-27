العين تستضيف بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف 2026

تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تستضيف العين النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاما، خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من 40 دولة.

وينظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للعبة، في حدث عالمي جديد بدولة الإمارات، في محطة جديدة تؤكد دوره المحوري في دعم تطور اللعبة، وتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى في رياضة الأذكياء.

تم الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحافي ظهر اليوم في قاعة الرئيس الملحقة باستاد هزاع بن زايد، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وهشام الطاهر الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وكشف المؤتمر عن رفع جوائز البطولة إلى ثلاثة أضعاف النسخة السابقة، وتخصيص جوائز لأفضل اللاعبين واللاعبات العرب في السريع والخاطف، احتفاءً بالعين عاصمة السياحة العربية لعام 2026.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان استضافة مدينة العين النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 سنة، خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر، بمشاركة اللاعبين واللاعبات في الفئتين المفتوحة والفتيات.

وأضاف: «استضافة هذه البطولة بالنسبة لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية فرصةً لجمع المواهب الشطرنجية الشابة من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز شراكاتنا الدولية ونسعى من خلال هذا الحدث إلى إعداد جيل جديد من لاعبي دولة الإمارات لتمثيل الوطن بكل فخر، ونحن نتطلع إلى استضافة أولمبياد الشطرنج عام 2028».

بدوره قال الدكتور إسماعيل الخوري أن استضافة هذه البطولة خطوة استراتيجية بارزة تتماشى مع مستهدفات “استراتيجية الرياضة 2030”، لترسيخ مكانة الدولة كوجهة أولى لاستقطاب كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وأوضح أن اتحاد الإمارات للشطرنج يسخر كافة إمكاناته وكوادره الإدارية والفنية والتنظيمية، تحت تصرف اللجنة المنظمة للعمل مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية لضمان خروج البطولة بنجاح استثنائي يليق بسمعة دولة الإمارات.

ومن جهته أكد هشام الطاهر أن استضافة النسخة الرابعة من البطولة تعزز مكانة الإمارات وأبوظبي والعين في استضافة الفعاليات العالمية وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال إن البطولة بمشاركة نخبة الأبطال من مختلف دول العالم، تعكس الثقة الدولية بقدرات الإمارات التنظيمية وبنيتها التحتية المتطورة وسمعتها المرموقة في استضافة الأحداث الكبرى.

وأشار إلى أن الاستعدادات لاستضافة الحدث بدأت فور الإعلان عن فوز الإمارات بالاستضافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج والجهات المحلية في العين، مشيداً بجهود اللجان العاملة والشركاء في الإعداد للحدث.

وأوضح أن استضافة البطولة، بعد محطاتها السابقة في أوروبا بإيطاليا عام 2023 وأوزبكستان عام 2024 وأمريكا الجنوبية ببيرو عام 2025، تجسد المكانة التي بلغتها الدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، والثقة الدولية بمنطقة العين التي أصبحت محطة بارزة على خريطة الشطرنج العالمي.

واختتم بالتأكيد على أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبي ولاعبات الإمارات للاحتكاك بنخبة المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم ودعم مسيرة الشطرنج الإماراتي نحو مزيد من التقدم والإنجازات.