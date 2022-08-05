نادي المدام ينظم مهرجان الألعاب الشعبية

نظم نادي المدام الثقافي الرياضي مهرجان الألعاب الشعبية بمقر النادي بمشاركة ستة أندية، ويتضمن مسابقات شد الحبل والكيرم واليولة لفئتى الصغار والكبار، وشهدت حماساً كبيراً بين المشاركين، ويأتي ذلك في إطار فعاليات الأسبوع الثاني لصيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» وضمن المحور الثالث «الهوية الوطنية».

وتم تكريم الفائزين في مسابقة اليولة لفئة الكبار، حيث حصل أحمد دقدوقة من نادي المدام على المركز الأول وحل عمر حميد من النادي ذاته ثانياً، فيما حل مكتوم علي إبراهيم من نادي دبا الحصن في المركز الثالث، وفي اللعبة ذاتها لفئة الصغار حصل يوسف إبراهيم من نادي دبا الحصن على المركز الأول، وعبدالله فواز من نادي البطائح على المركز الثاني، وسلطان زايد من نادي الذيد على المركز الثالث. وفي مسابقة الكيرم جاء حمدان أحمد من نادي دبا الحصن في المركز الأول، وتلاه عبدالله محمد من نادي البطائح في المركز الثاني، فيما حصل حسن خالد من نادي خورفكان على المركز الثالث، أما في مسابقة شد الحبل، فكان المركز الأول من نصيب نادي الذيد، فيما حصل نادي البطائح على المركز الثاني وحلّ المدام ثالثاً.