مارتينيز يعتذر عن انتقاده لإدارة مانشستر يونايتد

اعتذر مدافع مانشستر يونايتد ​ليساندرو مارتينيز، اليوم الخميس، عن انتقاده ‌لإدارة النادي ​عقب الخسارة أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد إجرائه محادثات مع المدرب مايكل كاريك ومسؤولين بارزين.

والتقى مارتينيز مع كاريك ومسؤولي النادي عقب التدريب، بعد يومين من قوله إن النادي بحاجة إلى استثمارات أكبر لمساعدة الفريق على المنافسة ⁠في أعلى المستويات، إثر الهزيمة 2-صفر يوم الثلاثاء.

وقال مارتينيز عبر حسابه في إنستغرام، في ثاني منشور له منذ المقابلة: "التقيت اليوم بإدارة النادي والمدرب".

وأضاف: "كانت محادثة إيجابية للغاية وتبادلنا خلالها وجهات النظر ‌وتحدثنا بشفافية عما حدث بعد مباراة الثلاثاء".

وقال مصدر بالنادي إن أي إجراء تأديبي داخلي سيبقى سراً، وإن قرار الاعتذار علناً كان ‌مبادرة شخصية من مارتينيز، وإن جميع الأطراف تعتبر المسألة ‌منتهية.

وأقر مارتينيز بأن مشاعر الإحباط عقب الخسارة سيطرت عليه، متقدماً ‌باعتذاره عن اختيار التوقيت غير ‌المناسب للتعبير عن مشاعره.

وقال: "الجميع يعلم أنني شخص حماسي وأعيش كرة القدم بشغف كبير".

وتابع "مرارة ​الهزيمة دفعتني للتعبير ‌عما يجول بخاطري ​في وقت ومكان ربما لم يكونا ⁠مناسبين، ولهذا أود أن أعتذر".

وخص المدافع الدولي الأرجنتيني بالذكر جيسون ويلكوكس مدير الكرة في مقابلته عقب المباراة، مشيراً إلى أن يونايتد ​يحتاج لصفقات جديدة ⁠للمنافسة مع منافسيه ⁠وبناء تشكيلة قادرة على المنافسة في أوروبا.

وأوضح مارتينيز أن تصريحاته لم تعكس حالة التلاحم المطلوبة في أولد ترافورد، مشدداً على إيمانه بأن ⁠الجميع في النادي يعملون لتحقيق الهدف ذاته.

وقال: "يكون نادينا في أفضل حالاته عندما نكون متحدين، وأدرك أن كلماتي في تلك اللحظة لم تعكس ذلك المعنى".

وأضاف: "أعلم أن كل فرد في مانشستر يونايتد يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحنا المشترك، وجلب النجاح الذي يستحقه هذا ‌النادي وجماهيره".

وأنهى مارتينيز بيانه بوضع حد لهذه الأزمة، قائلاً: "بعد أن طوينا صفحة هذا الموقف، بات ​تركيزنا الكامل منصبا على تحقيق الفوز معا".

ويحتل يونايتد المركز 13 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ست جولات، في أسوأ بداية له منذ 40 عاماً. ويحل ضيفاً على ليدز يونايتد صاحب المركز السابع ​يوم الأحد.