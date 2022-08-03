كيندريك لامار يحيي حفلاً في «جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1»

كشفت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة فلاش للترفيه عن أن أسطورة موسيقى الهيب هوب العالمي وعضو «توب داوغ إنترتيانمينت» كيندريك لامار، سيحيي إحدى حفلات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022، التي ستُقام يوم 19 نوفمبر المقبل في الاتحاد بارك على جزيرة ياس. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات سيف النعيمي: «يسعدنا الإعلان عن انضمام نجم الموسيقى العالمي كيندريك لامار إلى عقد نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم، ليمتع أكبر جمهور سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي على الإطلاق».

وأضاف: «تشهد تذاكر السباق في هذا العام إقبالاً غير مسبوق، ونحن نتطلع قدماً لاستقبال الآلاف من مشجعي الفورمولا1 القادمين من مختلف أنحاء العالم لمتابعة السباق في جزيرة ياس، ونجدد التزامنا لجمهور السباق بتقديم تجربة مبهرة تظل في ذاكرة زوارنا العالميين في نسخة هذا العام من السباق، التي تشهد حضوراً جماهيرياً قياسياً».