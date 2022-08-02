«دريم» تظفر بسباق كأس الوثبة ستاليونز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توجت المهرة «دريم» لتيري وسولتاو إيتون، وبإشراف المدرب تيري إيتون وقيادة أدريان راموس، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار أرابهو بارك الأميركي، برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق تسعة خيول من نجوم السرعة في سن ثلاث سنوات فما فوق، للتنافس في السباق البالغ طوله 1005 أمتار، على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وتميز السباق بالإثارة نسبة لقصر المسافة على المضمار الرملي.

وانحصر التنافس في عمق المستقيم بين «دريم» ووصيفها المهر «وما سموك سنجل» لمايكل جوميز، وقيادة ديفيد مارتن، قبل أن تتفوق ابنة «نوريسك الموري» بفارق رأس عن غريمها، مسجلة زمناً قدره 1:05:78 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «كازو» لماثيو وتامي دوتر، بإشراف دانيال لوك، وقيادة جوس لوبيز.

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