9 انتصارات إماراتية رسمت الإبهار في مهرجان «غلوريوس غودوود»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اختُتم، أول من أمس، مهرجان «غلوريوس غودوود» البريطاني العريق، في نسخة استثنائية سجلت تميزاً على صعيد الإثارة والقوة التي شهدتها الأشواط الـ38 التي تضمنها المهرجان في أيامه الخمسة على مضمار «غودوود» في إنجلترا، ونجحت خلالها خيول الدولة في انتزاع تسعة انتصارات رسمت الإبهار على ساحة سباقات الخيل العالمي، أبرزها فوز المهر غير المهزوم «بعيد» بشعار «شادويل» بالانتصار التاسع في مسيرته، والخامس له في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وحققت خيول الدولة ثلاثة انتصارات قوية في اليوم الافتتاحي للمهرجان الأربعاء الماضي، جاء الأول عبر «فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، بفوزه في الشوط الأول الذي جرى لمسافة 2000 متر، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن «بريليانت لايت» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة الفارس دانيال تودهوب، الذي حل بالمركز الثاني.

وأضاف «مربان»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الفوز الثاني لخيول الدولة، بفوزه بلقب الشوط الثاني لليوم الافتتاحي «فينتاج ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية «جروب2»، وذلك بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب شارلي فيلوز.

واكتملت ثلاثية اليوم الافتتاحي، بانتزاع «مسشيف ماجيك» لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر.

وتوجهت أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، صوب الشوط الرئيس في ثاني أيام المهرجان، حين أضاف أفضل جواد في العالم والأعلى تصنيفاً برصيد 139 رطلاً المهر «بعيد»، بإشراف المدرب وليام هاغاس، وقيادة الفارس جيم كراولي، النجمة التاسعة في مسيرته، بانتزاعه لقب «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر عشبي والمخصص لخيول الفئة الأولى، بعد أداء بطولي من المهر البالغ من العمر أربع سنوات، قاطعاً خط نهاية الشوط بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و74 جزءاً من الثانية، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني «مودرن غيمس» المملوك لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، في ثنائية إماراتية جاءت على حساب بطلة «جولاي كب ستيكس» الفرس «الكحول فري» التي حلت بالمركز الثالث، بإشراف المدرب أندرو بالدينغ وقيادة الفارس روب هورنبي.

وكان «سيكريت ستيت» لـ«غودولفين» قد افتتح انتصارات خيول الإمارات في ثاني أيام المهرجان، بتحقيقه لقب الشوط الأول لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وعاودت خيول الشعار «الأزرق» الشهير، بسط حضورها القوي، بانتزاعها ثنائية مثيرة في ثالث أيام المهرجان، استهلت بفوز «وارن بوينت»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر التي جاءت بفارق الرقبة عن زميله الإسطبل «بلو تريل» الذي حل ثانياً بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الثالث «جوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر والمخصص لخيول «جروب3»، وإضافة المهر «نيو لندن» الانتصار الثاني لـ«غودولفين» في هذا اليوم، والسابع لخيول الدولة.

واقتصرت الانتصارات الإماراتية في اليومين الرابع والخامس، على انتصارين جاءا بشعار «غودولفين»، حين توّج «ريبلز رومانس»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب «غلوريوس ستيكس» الذي جرى في خامس أشواط اليوم الرابع لمسافة 2400 متر وخصص لخيول «جروب3»، قبل أن يسدل زميله في الإسطبل «تراولرمان» الستار في اليوم الختامي بإضافة الانتصار التاسع لخيول الدولة والسابع للشعار الأزرق، بفوزه بلقب الشوط الثالث الذي جرى لمسافة 2800 متر.

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