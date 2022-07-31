الإماراتي الزعابي يهزم منافسه الإيطالي في نهائي بطولة العالم لمصارعة الذراعين (فيديو)

المصدر: محمد فاضل-دبي.

أضاف لاعب المنتخب فيصل الغيص الزعابي ميدالية ذهبية جديدة لرصيد الإمارات، بإحرازه ذهبية بطولة العالم لمصارعة الذراعين التي أختتمت في هولندا بعدما هزم منافسه الايطالي ريغرو روبيرتو في نهائي وزن 85 كيلوغرام.

وقال اللاعب فيصل الغيص الزعابي لـ"الامارات اليوم": "أشعر بسعادة كبيرة للصعود الى منصة التتويج بعد الفوز بالميدالية الذهبية وتمثيل الامارات في بطولة العالم وهو هدفي الذي تدربت من اجله"، مؤكدا ان المركز الأول لم يكن ليتحقق لولا دعم مجلس إدارة إتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية واتقدم بالشكر الى جميع من ساهم في الفوز بالذهبية.

وتابع: "المنافسة كانت صعبة حيث جمعت لاعبين ممميزين لكن الإصرار على تحقيق الفوز قادني لنيل الميدالية الذهبية بالرغم من المنافسة القوية، وطموحي تحقيق مزيد من الإنجازات مستقبلا".

يذكر إن الزعابي فاز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للشرطة بالقوة البدنية.

شاهد لحظة فوز اللاعب الإماراتي فيصل الغيص الزعابي بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الايطالي ريغرو روبيرتو بوزن 85 كغ، خلال مشاركته في بطولة العالم لمصارعة الذراعين في هولندا.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/hyqo0VMQk0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 31, 2022

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