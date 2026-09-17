بيكهام: ميسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية

اعتبر الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي وقائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وشدد بيكهام أن "ليو" يستحق الكرة الذهبية بعدما واصل تألقه مع ناديه إنتر ميامي ومنتخب بلاده رغم بلوغه 39 عاماً.

وقال الدولي الإنجليزي السابق في تصريحات لوسائل إعلام إنجليزية عقب قيادة ميسي إنتر ميامي للتتويج بكأس كامبيونيس، بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي 2-0: "عندما تراه (ميسي) يفعل أشياء كهذه، وعندما ترى كأس العالم التي خاضها، لا يوجد لاعب يبلغ 39 عاماً يفعل ذلك ويقدم هذا المستوى. إنه يستحق أن يكون ضمن المرشحين للكرة الذهبية، وبرأيي يجب أن يفوز بها".