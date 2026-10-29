كريستيانو رونالدو: كرة القدم ملك للجماهير

وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير كرة القدم حول العالم، عقب فوزه بجائزة أعظم كرة ذهبية عبر التاريخ، بعد اختيار موسمه عام 2008 الأفضل بين المواسم التي شهدت تتويج اللاعبين بالجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

وكتب رونالدو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "كرة القدم ملك الجماهير، شكراً لجميع المشجعين حول العالم، جائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ هي ملك لكم أيضاً".

وجاء تتويج النجم البرتغالي بعد تفوق موسمه في عام 2008 على موسم الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2012، ضمن تصويت جماهيري لاختيار أفضل موسم للاعب تُوج بالكرة الذهبية، في منافسة جمعت عدداً من أبرز أساطير اللعبة عبر تاريخها.