منتخب الشباب يواجه نظيره اليمني لحسم التأهل في كأس العرب تحت 20 عاماً

المصدر: دبي - الامارات اليوم

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب الساعة 10 مساء اليوم مع منتخب اليمن على ملعب نادي ضمك، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة أبها.

وكان منتخبنا قد تعادل إيجاباً مع الأردن 1-1 في الجولة الأولى الأربعاء الماضي، وسجل هدف المنتخب هزاع سبيت خاطر.

ويحتاج «أبيض الشباب» إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بهدفين نظيفين على الأقل، لتصدر المجموعة الثانية والتأهل للدور ربع النهائي، خصوصاً بعد فوز منتخب الأردن على منتخب اليمن بهدف دون رد، في الجولة الثانية السبت الماضي، وتصدره للمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، يليه منتخبنا الوطني ثانياً وله نقطة واحدة، ثم منتخب اليمن ثالثاً بدون نقاط.

وأكد مدرب المنتخب، فرانك أورتيغا، أن اللاعبين في أتم الجاهزية للمواجهة المصيرية لمشوار المنتخب في البطولة، مُعرباً عن ثقته الكبيرة بقدرتهم على تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف لتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية والتأهل للدور ربع النهائي، وحذّر أورتيغا من صعوبة المباراة أمام المنتخب اليمني، الذي سيسعى لتقديم مباراة قوية لتعويض خسارته أمام الأردن. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثاني.

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