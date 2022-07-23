دبا الفجيرة يلاعب كاظمة الكويتي وديا في صربيا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي عن الإتفاق مع نادي كاظمة الكويتي لخوض مباراة ودية تجمع الفريقين خلال تواجدهما في المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه الفريقان في صربيا وقال العبدولي للإمارات اليوم: سنلعب أربع مباريات ودية أحداها ستكون بمواجهة فريق كاظمة الكويتي إضافة الى باقي الأندية والفرق التي نتطلع من خلالها لخوض مباريات ودية جيدة تخدم الإستعداد الأمثل للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وكان فريق دبا الفجيرة قد وصل الى صربيا يوم أمس ودشن تدريباته بقيادة المدرب الصربي زوران بوبوفيتش

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