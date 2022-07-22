العطاس: حان وقت حصد بني ياس للألقاب

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعرب مدافع فريق بني ياس الدولي خالد العطاس، عن أمله في أن يكون الموسم الجديد 2022/23 فاتحة خير على فريقه بعد الموسم الماضي الصعب، الذي أنهاه في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، مؤكداً أن الطموحات لديهم كبيرة وأنهم يرغبون في تحقيق الجماعية منها وليست الفردية في إشارة للتتويج بلقب من المنافسات الثلاث التي يشاركون فيها في الموسم الجديد «دوري المحترفين، كأس رئيس الدولة وكأس الرابطة».

وشدد خالد العطاس خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم» على ضرورة وجود الطموحات والأهداف في كرة القدم ويجب على كل اللاعبين السعي لتحقيقها، لافتاً إلى أن هناك طموحات جماعية تخص المجموعة كلل، وأخرى على المستويات الشخصية، لكنه يفضل تحقيق الجماعية، وقال: «نحن نرغب في أن نتوج الأداء في الموسم الجديد بالفوز بالبطولات».

وأكد المدافع صاحب الـ25 عاماً أنه حان الوقت لأن يحصد بني ياس لقباً بعد أن كان قبل موسمين، قاب قوسين من الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لأول مرة في تاريخه، وقال: «لابد أن نحقق الألقاب، قيادة النادي دعمتنا والإدارة كذلك تقف بجوار اللاعبين، ولا أنسى الجماهير التي تشجعنا باستمرار من داخل ملعبنا وفي الملاعب الأخرى، كل منتسبي هذا الكيان يستحقون أن ندخل الفرحة إلى قلوبهم من خلال حصدنا للألقاب».

وكشف خالد العطاس عن أن لديه رغبة شخصية يأمل في تحقيقها وأن تصبّ في صالح الطموحات الجماعية تتمثل في تسجيل عدد كبير من الأهداف، إذ يمتلك قلب دفاع «السماوي» أربعة أهداف في رصيده بواقع ثلاثة أهداف في كأس الرابطة وهدف مع الفريق الرديف، وقال: «أتمنى أن أستمر في تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات». وأشار المدافع الدولي إلى أنه سيعمل في الموسم الجديد على تحسين مستوياته من أجل أن يضمن استمراره في قائمة مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني رودولفو أروبارينا، وقال: «أتطلع للبقاء في قائمة الأبيض، والدخول للتشكيلة الرئيسة وخوض أول مباراة رسمية لي بقميص المنتخب».

على جانب آخر، واصل لاعبو فريق بني ياس معسكرهم الداخلي على استاد الشامخة بإشراف المدرب الروماني دانيلا آيسيلا، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي الشهر المقبل. وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة خورفكان مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وانطلقت التحضيرات للموسم الاثنين الماضي بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الثلاثي الأجنبي غاستون سواريز ونيكولاس خمينيز والصربي ساشا ايفكوفيتش، في وقت لاتزال اللجنة الفنية تتطلع لإكمال عقد اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع أجنبي مهاجم صريح لخلافة السويدي إسحاق ثيلين.

ويعيش بني ياس حالة من الاستقرار على مستوى الجهاز الفني، وذلك باستمرار المدرب الروماني للموسم الثالث بعد النجاحات التي حققها منذ توليه المسؤولية الفنية قبل موسمين، إذ نجح في تحقيق طفرة في الفريق أسهمت في منافسة الفريق على لقب الدوري في موسمه الأول حتى الجولة الأخيرة.

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