سالم عبدالرحمن يتقلّد الفضة في البطولة الدولية للشطرنج الخاطف

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استهلّ لاعبو نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نتائجهم الرائعة، خلال مشاركتهم في مهرجان بيل الدولي للشطرنج في سويسرا، بعد تحقيق الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن فضية بطولة الأساتذة الكبار للشطرنج الخاطف، التي يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وجاء سالم عبدالرحمن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط من 14 جولة، على الرغم من فوزه على صاحب المركز الأول الأميركي المخضرم جاتا غامسكي في أولى الجولات، وتعادله معه في الجولة الثامنة، إلا أن الأميركي ظفر باللقب مبتعداً عن سالم بفارق نصف نقطة فقط، لرصيد 8.5 نقطة، وجاء بالمركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الألماني كيمير فينيسنت، فيما جاء بطل العالم للشطرنج السريع الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف رابعاً.

وفي بطولة الماسترز واصل اللاعب الموهوب عبدالرحمن محمد الطاهر تقديم عروضه القوية في البطولة بعد تحقيقه فوزين متتاليين في الجولتين الرابعة والخامسة على كل من الإنجليزي سيمون روي والألماني ماغنوس أرميتش، ليصبح في جعبته 4 نقاط من 5 جولات، محققاً زيادة في التصنيف الدولي 50 نقطة حتى نهاية الجولة الخامسة.

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