«سحر الأمواج» في مربى الأحياء المائية غداً

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف أن مربى الشارقة للأحياء المائية سيُنظم، غداً، برنامج «سحر الأمواج»، الذي يقدم تجربة فنية تفاعلية مستوحاة من جمال البحر وحركة أمواجه، تجمع بين الإبداع والطبيعة، حيث يستكشف المشاركون البالغون الأنماط والإيقاعات التي تشكلها الأمواج، ويتعرفون إلى جماليات البيئة البحرية من خلال جولة في مربى الشارقة للأحياء المائية.

كما سيوظف المشاركون الحبال والخامات الفنية في تصميم لوحة مستوحاة من حركة البحر، بما يشجع على التعبير الإبداعي باستخدام خامات بسيطة، وسينطلق «سحر الأمواج»، صباح غد، في مربى الشارقة للأحياء المائية.