جماليات «ملتقى الخط» تواصل اجتذاب «الوفود» والزوار

يواصل ملتقى الشارقة للخط استقطاب الزيارات الرسمية والضيوف والمهتمين بهذا الفن الإبداعي الأصيل، خلال الدورة الـ12 من الملتقى الذي يتواصل حتى 15 الجاري تحت شعار «ميزان».

واستقبل مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، مدير الملتقى، محمد إبراهيم القصير، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، الدكتور حسام حسين إسماعيل، خلال زيارة رسمية إلى معارض الملتقى، المقامة في ساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة، في إطار تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.

وتضمنت الجولة متحف الشارقة للخط وبيوت الخطاطين، إذ يحتضنان أعمال المعرض العام، بما يضمّه من أكثر من 300 عمل في فنون الخط العربي والزخرفة. وانتقل الزوار إلى جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، واطلعوا على معرض «أسرتي جنتي»، الذي يضم أعمال 11 فناناً وفنانة من دولة الإمارات، ويقدّم تجارب فنية متنوعة تحتفي بجماليات الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

كما شملت الجولة مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ودار الندوة، إذ تابع القنصل المصري جانباً من ورشة متخصصة في الزخرفة الإسلامية، ينظّمها المركز بمشاركة مجموعة من طلبته، ضمن البرنامج المصاحب للملتقى.

وقدّم محمد إبراهيم القصير، للقنصل المصري والوفد المرافق له، شرحاً حول الأعمال الفنية المشاركة في الملتقى، مستعرضاً أبرز ملامحها الجمالية والتقنية، والتجارب والمدارس الفنية التي تجتمع في هذه الدورة. وعرّف بالمشاركات المصرية التي سجّلت حضوراً لافتاً من خلال أعمال نخبة من الخطاطين والفنانين المصريين، وما تعكسه من حيوية في التجربة المصرية وعمق امتدادها في فنون الخط العربي.

من جانبه، أشاد القنصل المصري بالمشاركات الفنية في الملتقى، ومستواها الإبداعي. ونوّه بالحضور المصري اللافت في الملتقى من خلال مشاركة نخبة من الخطاطين الذين يقدّمون أعمالاً فنية متميزة، مؤكداً أهمية هذه المشاركات في تعزيز التواصل الثقافي والفني بين المبدعين من مختلف البلدان.

وأضاف أن الملتقى ينهض بدور ثقافي وحضاري، وله إسهامات متواصلة منذ انطلاقته في ترسيخ مشهد فني متخصص يُعنى بفن الخط العربي، وتعزيز حضوره في المحافل الثقافية والفنية الدولية.

وأكد الدكتور إسماعيل عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات ومصر، وما تشهده من تطور مستمر في مجالات التعاون والتواصل على مختلف المستويات، خاصة المجال الثقافي.

. 300 عمل في فنون الخط العربي والزخرفة بالمعرض العام للملتقى.