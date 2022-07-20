دوري الدرجة الأولى ينطلق 10 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد اتحاد كرة القدم مواعيد انطلاق مسابقاته الكروية في الموسم الموسم الرياضي الجديد 2022–2023 للفريق الأول، حيث ستنطلق مسابقة دوري الدرجة الأولى في العاشر من سبتمبر المقبل، في حين ستنطلق مسابقة دوري الدرجة الثانية يوم الثامن من أكتوبر المقبل، ومسابقة دوري الدرجة الثالثة يوم الأول من أكتوبر، بينما تم تحديد مواعيد أدوار بطولة كأس رئيس الدولة لتقام مباريات الدور الـ32 أيام 5، 6، 7 و8 ديسمبر المقبل، ومباريات دور الـ16 يومي 21 و22 فبراير 2023، ومباريات دور الثمانية يوم 7 مارس 2023، ومباراتي ذهاب الدور نصف النهائي يوم 5 أبريل 2023، والإياب يوم 13 من الشهر ذاته، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، أحمد بن درويش، أن كل اللوائح والشؤون المتعلقة بالبطولات التي ينظمها الاتحاد تم تحضيرها بالكامل استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديلات وفئات اللاعبين، وكل الأمور ذات الصلة بتنظيم المسابقات.

وقال: «اتحاد الكرة يحرص على العمل الجماعي، حيث تم عقد ورش عمل لممثلي الأندية ليكونوا على اطلاع تام على المستجدات قبل انطلاق الموسم، ومشاركة الأندية في التعديلات دائماً ما تكون فعالة، فالأندية تضع لمساتها في كل مشروع يخص المسابقات المحلية، ونحن نثمن هذه المشاركات». وأكد بن درويش أن اتحاد الكرة يحرص على تطوير مسابقاته لجميع الدرجات، ويسعى لتنظيمها وفق أعلى المعايير، وقال: «جميع الدرجات مهمة لدينا سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكذلك بطولات الفئات العمرية».

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