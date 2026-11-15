نعمت عباس: إشراك متصدري المراحل السنية في كأس الاتحاد يدعم تطوّر الكرة الإماراتية

أكد خبير مدربي حراس المرمى، العراقي نعمت عباس، أن مسابقة كأس الاتحاد لكرة القدم تُمثل فرصة ثمينة لتطوير المستوى الفني لفرق الهواة، متمنياً إشراك الفرق المتصدرة في مسابقات المراحل السنية للأعمار من 16 سنة فما فوق مستقبلاً، للاستفادة من هذه النوعية من المباريات، بما يدعم تطور الكرة الإماراتية.

وأوضح أن فوائد البطولة تشمل جميع اللاعبين، وتحديداً حراس المرمى، كونها توفر مواجهات تنافسية أمام فرق تختلف في مستوياتها وأساليب لعبها، بعيداً عن حسابات الصعود والهبوط.

وانطلقت مباريات كأس الاتحاد أول من أمس، بمشاركة فرق دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وينظمها اتحاد كرة القدم، بهدف زيادة مشاركة اللاعبين في بطولات قوية تسهم في تطور مستواهم.

وقال عباس لـ«الإمارات اليوم»: «من أبرز مكاسب البطولة أنها تتيح مباريات قوية أمام الفرق المختلفة، خصوصاً عندما يلتقي فريقان من درجتين مختلفتين، ما يضع اللاعبين أمام اختبارات فنية متنوعة، ويمنح الأجهزة الفنية فرصة للوقوف على مستوياتهم، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير من خلال الأداء الفعلي في المباريات».

وأشار إلى أن إشراك الفرق المتصدرة في مسابقات المراحل السنية سيمنح لاعبيها فرصة لاختبار قدراتهم خارج نطاق منافسات فئاتهم العمرية، والاستفادة من مواجهة لاعبين أكثر خبرة، بما يساعد على إعدادهم لمتطلبات الفريق الأول، ويتيح للمدربين تقييم قدرتهم على التعامل مع مستويات أعلى من الضغط وسرعة الأداء.

وأضاف: «اللاعب يستفيد من مواجهة منافس يختلف في سرعة اللعب والتنظيم والضغط، إذ يتعين عليه اتخاذ القرار بسرعة، وتحسين تمركزه وتحركاته دون كرة، والتعامل مع التحولات بين الدفاع والهجوم. كما تتيح هذه المواجهات للمدربين تقييم قدرة اللاعبين على تنفيذ الواجبات التكتيكية، ومدى انسجامهم في أداء الأدوار الجماعية». وتابع: «بالنسبة إلى حراس المرمى، فإن الفائدة تتجاوز التصدي للتسديدات، لتشمل قراءة الهجمة، واختيار التوقيت المناسب للخروج من المرمى، والتعامل مع الكرات العرضية والانفرادات، والتواصل مع المدافعين لتنظيم التغطية والمساحات. ومواجهة مهاجمين ذوي إمكانات مختلفة تساعد الحارس على اكتساب خبرات يصعب توفيرها بالصورة نفسها في التدريبات».

وأوضح: «تمنح المباريات أيضاً فرصة لتقييم دور الحارس في بناء الهجمة، ودقة تمريراته تحت الضغط، وقدرته على الاختيار بين التمرير القصير واللعب الطويل وفقاً لتمركز زملائه وتحركات المنافس، إلى جانب المحافظة على التركيز حتى في الفترات التي يقل فيها وصول الكرة إلى مرماه».

وأكد أن الاستفادة الفنية تزداد عندما تتاح المشاركة للاعبين الذين تقل دقائق ظهورهم في الدوري، مع مراجعة أدائهم بعد المباريات، وتحويل الملاحظات إلى تدريبات تعالج الأخطاء وتطور نقاط القوة، مشيراً إلى أن تقييم الحارس ينبغي ألا يقتصر على عدد الأهداف التي يستقبلها، بل يشمل قراراته وتمركزه وإسهامه في الأداء الجماعي.