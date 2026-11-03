الكرة تتوقف في إسبانيا.. فاجعة خيسوس دي ميغيل تجمد بطولات الكأس

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع المباريات المقررة اليوم ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ملك إسبانيا والدور الثالث من كأس الملكة للسيدات، وذلك "تعبيراً عن الاحترام والتضامن" عقب تأكيد وفاة مهاجم نادي تينيريفي، خيسوس دي ميغيل، عن عمر ناهز 30 عاماً.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، شمل قرار التأجيل في منافسات كأس ملك إسبانيا مواجهتي (أنايتاسونا ضد ديبورتيفو ألافيس) و(بامبلونا ضد إيبار) ضمن لقاءات الدور الأول، بينما تقرر تأجيل مباراة (سيلتا فيغو ضد إسبانيول) في الدور الثالث من بطولة كأس الملكة للسيدات.

وفي السياق ذاته، قرر الاتحاد الإسباني إلغاء حفل التقديم الرسمي لمباراة المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً أمام نظيره الياباني، والذي كان من المقرر إقامته في مدينة ألمندراليخو.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن الجدولة الجديدة للمسابقات والمواعيد النهائية للمباريات المؤجلة، مختتماً بيانه برسالة تعزية مؤثرة جاء فيها: "تقف العائلة الكبيرة لكرة القدم الإسبانية صفاً واحداً يجمعها الألم لهذه الخسارة الفادحة، وتوجه خالص محبتها ودعمها لعائلة وأصدقاء وأحباء خيسوس دي ميغيل، وكذلك لنادي تينيريفي وجماهيره كافة في هذه اللحظات العصيبة للغاية".