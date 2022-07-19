الفلسطيني أبوناموس: يشرفني ارتداء قميص منتخب الإمارات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مهاجم فريق بني ياس، المقيم الفلسطيني أحمد شحدة أبوناموس أنهم يملكون طموحات كبيرة لا تحدها حدود ويرغبون من خلالها في إعادة «السماوي» لدائرة المنافسة على الألقاب على غرار الموسم قبل الماضي، حينما كان الفريق ينافس على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، لافتاً إلى أن كل لاعبي الفريق يملأهم الحماس خلال فترة التحضيرات الحالية، وأن هدفهم واضح يتمثل في المنافسة على البطولات التي يشارك فيها فريقهم، كما قال إنه «يشرفني أن أرتدي قميص الأبيض».

وقال أبوناموس لـ«الإمارات اليوم» إن الهدف واضح لديهم في الموسم الجديد، وإنهم يرغبون في الاستفادة من الدروس التي تعلموها في الموسم الماضي الذي اختتمه «السماوي» بالحصول على المركز التاسع برصيد 31 نقطة، مؤكداً أنهم يدركون ما هو المطلوب منهم في الموسم الجديد وضرورة تصحيح المسار وإعادة الفريق للطريق الصحيح ليكون فريقاً منافساً على البطولات وليس مجرد مشارك.

وكانت شركة بني ياس لكرة القدم جددت علاقتها مع اللاعب المقيم أبوناموس في شهر يناير الماضي بعقد لثلاث سنوات ليستمر بذلك مع «السماوي» حتى عام 2025، إذ يمثل الإبقاء على اللاعب ركناً مهماً في مشروع الفريق الساعي لتخفيض معدل أعمار الفريق وبناء فريق منافس على الألقاب.

وقال اللاعب الذي يمتلك في رصيده تسعة أهداف بقميص بني ياس في الدوري إنه يأمل أن يلعب دوراً مهماً في تشكيلة الفريق خلال الموسم الجديد، وأضاف أنه سيعمل على تسخير جميع قدراته لمصلحة زملائه في التشكيلة أملاً في تحقيق الألقاب، لافتاً إلى أن لاعبي «السماوي» لديهم من القدرات ما يكفي ليكونوا جزءاً من المنافسة على البطولات التي يشارك فيها الفريق في الموسم الجديد.

وأثنى أحمد شحدة أبوناموس على مدرب الفريق، الروماني دانيال إيسيلا، وقال: «هو أحد أفضل المدربين في دوري أدنوك للمحترفين، علاقته جيدة مع جميع اللاعبين، بالتأكيد نحن نرغب بالعمل معه من أجل تحقيق تطلعات النادي، هو يملك طموحات كبيرة أيضاً ونحن نرغب في مساعدته فيها».

وكان اللاعب الفلسطيني المقيم قد جرى استدعاؤه لقائمة المنتخب الأولمبي الإماراتي خلال شهر مارس الماضي، وقال أبوناموس: «ينتظرني الكثير من العمل والاجتهاد مع نادي بني ياس من أجل أن أحظى بفرصة الاستدعاء لأحد المنتخبات الوطنية، أنا جاهز بكل تأكيد ويشرفني أن أرتدي قميص الأبيض».

على جانب أخر، واصل لاعبو فريق بني ياس تجمعهم الداخلي يوم الجمعة الماضي وذلك تمهيداً للسفر للمعسكر الخارجي، ولاتزال اللجنة الفنية تبحث عن التعاقد مع مهاجم لإكمال عقد اللاعبين الأجانب في الفريق، يذكر أن بني ياس كان قد أكمل الموسم الماضي بثلاثة لاعبين بعد فسخ عقد السويدي إسحاق ثيلين.

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