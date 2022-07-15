«الاتحاد العالمي للمعاقين» يكرم الجهات المطبقة للأماكن المؤهلة لذوي الهمم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين الدكتور طارق سلطان بن خادم عدداً من الجهات والمؤسسات المطبقة للمعايير البيئية لذوي الهمم، ومنحها شهادات اعتمادها جهات صديقة لهم.

وتمكن كل من مركز شرطة الغرب الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وسوق المواشي بالشارقة، وفندق دبل ثري هيلتون الشارقة من تحقيق كل الشروط الموضوعة للفوز بشهادة الاعتماد من قبل الاتحاد العالمي بهدف تصنيفها وجهة صديقة لذوي الإعاقة.

وشهد التكريم نائب مدير عام العمليات الشرطية العميد إبراهيم العاجل، ومدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة العقيد يوسف بن حرمول، ومدير سوق المواشي بالشارقة عبدالله الشامسي، والمدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة أحمد سالم المظلوم، والأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين حيدر طالب ربيع، ومدير المبيعات في فندق دبل ثري الشارقة نادية القصر.

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