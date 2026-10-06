ملتقى الشارقة للخط.. 45 يوماً بصحبة الروائع

كشف مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة مدير ملتقى الشارقة للخط، محمد إبراهيم القصير، عن تفاصيل الدورة الـ12 التي تنطلق، غداً، في ساحة الخط، ومتحف الشارقة للفنون، وبيت الحكمة، وجامعة الفنون في الشارقة، ومركز للتصاميم 1971، وغيرها من الأماكن في الإمارة، مشيراً إلى أن الملتقى يضم في دورته الجديدة 681 عملاً لـ272 فناناً من مختلف دول العالم، علاوة على 93 فعالية تتضمن معارض وورشاً فنيّة ومحاضرات وندوات.

وأضاف محمد القصير، خلال مؤتمر صحافي عقد في دائرة الثقافة: «تأتي الدورة الـ12 للملتقى تحت شعار (ميزان)، وهو شعار يفتح أمام الفنانين والخطاطين آفاقاً واسعة، بما يحمله من دلالات مرتبطة بالتوازن والدقة، وهي مفاهيم تتصل في جوهرها بفن الخط العربي، وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم الملتقى في توسيع دائرة الاهتمام الجماهيري بهذا الفن من خلال برنامج متنوع يجمع بين المعارض والورش الفنية والندوات والمحاضرات والتجارب البصرية، ويتيح للجمهور الاقتراب من الخط العربي باعتباره ممارسة فنية حيّة ومتجددة».

وسيمتد برنامج الملتقى على مدى أكثر من 45 يوماً، ويضم البرنامج 26 معرضاً في الخطوط الأصيلة والمعاصرة، ويأتي في مقدمتها معارض «الحِلية الشريفة»، و«ميزان»، و«الرواد».

وفي ما يخص الجانب التكريمي وجوائز الملتقى، أوضح القصير: «ستشهد الدورة الحالية تكريم ثلاث شخصيات، هم: الخطاط خليفة الشيمي (مصر)، والخطاط بلعيد حميدي (المغرب)، والخطّاط علي الحمادي (الإمارات)، كما يقدم الملتقى جوائز تقديرية للأعمال المتميزة المشاركة في المعرض العام».