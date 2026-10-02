بدور القاسمي تفتتح «ركن مكتبة ليكول» في بيت الحكمة

افتتحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وسفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى اليونسكو، «ركن مكتبة ليكول» في بيت الحكمة بالشارقة، الذي يضم مجموعة منتقاة من الكتب والموارد المتخصصة، تشمل أكثر من 230 عنواناً في تاريخ فن المجوهرات وعالم الأحجار الكريمة وتقنيات صناعة المجوهرات.

جاء الافتتاح بحضور كل من المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أحمد عبيد القصير، والمدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، محمد جمعة المشرخ، ورئيس فان كليف أند آربلز لمنطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا وتركيا، أليساندرو مافي، ومديرة ليكول في منطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا وتركيا، صوفي كلوديل، إلى جانب عدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الثقافية.

ويأتي «ركن مكتبة ليكول» كمبادرة هي الأولى من نوعها في الشارقة ضمن شراكة تمتد لثلاثة أعوام بين بيت الحكمة وليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات التي تأسست عام 2012 بدعم من دار «فان كليف أند آربلز»، حيث يقدم الركن لرواد بيت الحكمة وجمهور الشارقة تجربة معرفية متكاملة تجمع بين المكتبة المتخصصة، وسلسلة من الدورات والورش المخصصة للأطفال، والجلسات الحوارية والقرائية، والأنشطة التعليمية، بما يتيح لهم استكشاف عالم المجوهرات من زوايا معرفية وعملية متنوعة.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة مروة العقروبي: «حين وضعت الشارقة رؤيتها لبيت الحكمة، لم يكن الهدف إنشاء مكتبة بالمعنى التقليدي، بل بناء وجهة للمعرفة بمختلف أشكالها. فنحن نؤمن بأن المعرفة تتجاوز حدود القراءة والاطلاع، وتمتد إلى الحوار والتجربة والاستكشاف، وأن دورنا يتمثل في إتاحة مجالات متنوعة أمام رواد بيت الحكمة، من الأدب والفن إلى التاريخ والحرف والتصميم، ما دامت تقدم معرفة جديرة بالمشاركة».

ويضم «ركن مكتبة ليكول» مجموعة مختارة من أكثر من 230 كتاباً ومصدراً معرفياً متخصصاً في تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وفنون ومهارات صياغتها، تشمل إصدارات ليكول ودار فان كليف أند آربلز ودور مجوهرات أخرى، إلى جانب مؤلفات متخصصة وعناوين موجهة إلى الجمهور الأصغر سناً، كما يضم الركن عينات من المعادن والمواد الطبيعية المرتبطة بصناعة المجوهرات، وجهازاً رقمياً يتيح للزوار الوصول إلى المحتوى الإلكتروني لليكول، بما في ذلك الجلسات والقراءات الرقمية والبودكاست.

ويمتد التعاون بين الجانبين إلى برنامج ثقافي وتعليمي يجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، من خلال جلسات وورش عمل تستعرض جوانب مختلفة من عالم المجوهرات وتقنياته. ويتضمن البرنامج ورشة حول استخدام «الغواش» في تصميم المجوهرات الراقية، تسلط الضوء على إحدى المراحل الأساسية في تصميم القطعة قبل انتقالها إلى الحرفيين والصاغة وخبراء الأحجار والترصيع، إلى جانب جلسة حول «فن صياغة الذهب» تتناول تقنيات تاريخية في تشكيل الذهب وتطور مهارات الصاغة عبر القرون.

• 230 عنواناً في تاريخ فن المجوهرات يضمها «ركن مكتبة ليكول».