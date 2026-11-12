قصة «سوق الجبيل» ترى النور في 2027

شهد سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، تعاون دار «سراب» التابعة لمجموعة كلمات مع الشارقة لإدارة الأصول، لإعداد وإصدار كتاب فني فاخر باللغتين العربية والإنجليزية، يُوثّق قصة «سوق الجبيل» في الشارقة، من مراحل تأسيسه إلى السوق الجديدة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وزار سموهما جناح دار «سراب»، المشارك في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مستمعين إلى شرح حول خطة المشروع، التي تستهدف إطلاق الكتاب خلال الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2027، ليقدم توثيقاً فنياً وبصرياً لقصة «سوق الجبيل»، مستعرضاً مراحل تأسيسه وتطويره، ودوره في خدمة المجتمع ودعم الأمن الغذائي والصيادين والتجار، وإبراز رؤية قيادة الشارقة في الموازنة بين الحفاظ على الهوية الثقافية ومتطلبات التطوير.

وقال مدير مجموعة «كلمات»، أحمد العلي: «ننظر إلى هذا التعاون بوصفه فرصة لتوثيق قصة مشروع يرتبط بحياة المجتمع في الشارقة، وإبراز الجهود والرؤية التي أسهمت في تطويره، فسوق الجبيل تجربة تجمع بين الحفاظ على الهوية المحلية وتطوير المرافق التي تلبي احتياجات الناس، وهي قصة تستحق أن تُروى وتُحفظ للأجيال المقبلة».

وأضاف: «نسعى من خلال دار (سراب) إلى تقديم هذه التجربة في كتاب يجمع بين جودة المحتوى والتوثيق البصري والإخراج الفني، ويتيح للقارئ التعرّف إلى المراحل التي مر بها المشروع، والتحديات التي رافقت تنفيذه، والدروس المستفادة من إدارته وتشغيله، ونأمل أن يقدم الإصدار، باللغتين العربية والإنجليزية، صورة متكاملة عن أحد مشروعات الشارقة التي تجمع بين البُعد الثقافي والخدمي».

ويتناول الكتاب رحلة الانتقال من السوق القديمة إلى «سوق الجبيل» الجديدة، مستعرضاً مراحل تأسيس المشروع وتطويره، وما رافقها من عمل جماعي وإدارة للتغيير وتحديات تشغيلية، كما يُوثّق تجربة مؤلف الكتاب، نائب مدير الجامعة الأميركية في الشارقة للشؤون المالية والإدارية، علي السويدي، في إدارة المشروع، بدءاً من مراحل العمل وصولاً إلى افتتاح السوق، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية لتطويره.

ويتوقف الإصدار عند دور السوق في دعم الأمن الغذائي والصيادين والتجار، إلى جانب الاهتمام بجودة الأغذية والنظافة وتيسير الأسعار، بما يعكس الجوانب التشغيلية والمجتمعية التي يتناولها الكتاب.

وتتولى «مجموعة كلمات»، من خلال دار «سراب»، تطوير محتوى الكتاب وإعداد نصوصه وكتابتها وتحريرها ومراجعتها لغوياً وترجمتها، فضلاً عن التصوير والتصميم والإخراج الفني والطباعة واستكمال إجراءات النشر.

أحمد العلي:

. نسعى من خلال «سراب» إلى تقديم التجربة في كتاب يجمع بين جودة المحتوى والتوثيق البصري.