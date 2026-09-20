%77.78 من القيادات الوطنية في مطار الشارقة إماراتيات

أكدت هيئة مطار الشارقة الدولي أن الإماراتيات يشكّلن 77.78% من القيادات الوطنية في مطار الشارقة، موزعات على عدد من الإدارات والتخصصات، مثل الإدارة المالية، والتخطيط الاستراتيجي والأداء، والموارد البشرية، والتسويق والاتصال، وإدارة المشاريع، وصيانة أنظمة الملاحة الجوية، بما يعكس تنوع حضور الكفاءات النسائية في المجالات الإدارية والاستراتيجية والفنية والهندسية، وإسهامهن في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم مكانة مطار الشارقة. واحتفت الهيئة تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، بكوادرها النسائية تحت شعار «أثرها في كل رحلة»، مسلطة الضوء على نماذج من الكفاءات الوطنية التي تتولى مسؤوليات قيادية في مجالات متعددة.

وبحسب الهيئة، تتولى مدير الإدارة المالية، سارة محمد المدفع، مسؤوليات إدارة الموارد والعمليات المالية ومتابعة الأداء المالي، بما يدعم كفاءة العمل، ويلبي احتياجات المطار المتنامية وتعزيز نظام مالي جديد. فيما تقود مدير إدارة الاتصال والتسويق، علياء عبيد الحصان الشامسي، استراتيجيات التسويق، وتشرف على الاتصال الاستراتيجي والعلاقات الإعلامية. واختيرت ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر قادة التسويق التنفيذيين تأثيراً لعام 2026.

وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي، تتولى مدير إدارة التطوير المؤسسي، ليلى علي الهرمودي، قيادة جهود إعداد وتطوير ومتابعة الخطط الاستراتيجية ومواءمتها مع التوجهات المستقبلية للهيئة، إلى جانب تطوير منظومة قياس الأداء والمؤشرات الاستراتيجية.

وفي مجال التدقيق الداخلي، تتولى مدير مكتب التدقيق الداخلي، الدكتورة ليلى القايدي، مسؤولية قيادة منظومة التدقيق والرقابة الداخلية، والإشراف على تقييم فعالية الضوابط المؤسسية وإدارة المخاطر ومستوى الامتثال. وأكدت الهيئة أن دور القيادات النسائية يمتد إلى التخصصات الفنية، حيث تتولى مدير إدارة صيانة أنظمة الملاحة الجوية، عائشة أحمد الياسي، مسؤولية صيانة أنظمة الملاحة الجوية، وضمان جاهزيتها وكفاءتها.

وأكدت هيئة مطار الشارقة الدولي مواصلة تطوير الكفاءات النسائية الوطنية، وتوسيع مشاركتهن في مختلف التخصصات.