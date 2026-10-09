حاكم الشارقة يوجه بتوفير مواصلات لطالبات «أكاديمية النقل البحري» بخورفكان

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير وسيلة نقل لطالبات مدينة الشارقة اللاتي يدرسن في «أكاديمية الشارقة للنقل البحري» - فرع خورفكان، لتوصيلهنّ إلى أسرهنّ يوم إجازتهنّ الأسبوعية الخميس، وإرجاعهنّ إلى الأكاديمية يوم الأحد، لمواصلة الدراسة.

جاء توجيه سموه استجابةً لوالد طالبة اتصل ببرنامج «الخط المباشر» الذي يُبثّ عبر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وقال إن ابنته تدرس الهندسة البحرية في الأكاديمية، ومقيمة في سكن الطالبات بخورفكان، ويضطر للذهاب يوم الخميس أسبوعياً لاصطحابها إلى بيتهم في الشارقة، ثم إعادتها يوم الأحد، ما يشكل مشقة عليه، ويؤدي إلى تعطله عن العمل.

وعلى الفور تواصل سموه مع مدير الأكاديمية، ووجّه بتوفير وسيلة نقل لطالبات الشارقة الدارسات في الأكاديمية، وجارٍ التنسيق بين إدارتها وإدارة المدينة الجامعية، لحصر أعداد الطالبات وأماكن سكنهنّ، تمهيداً لتوفير مواصلات لهنّ.