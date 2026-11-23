أكد المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الإعلامي محمد حسن خلف، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح، يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أن سموه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وقال خلف، في مقطع فيديو نشرته «الشارقة للأخبار» عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أفاق بعد العملية وتواصل مع أصحاب السمو الشيوخ وأفراد أسرته، لافتاً إلى أن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أبلغهم بمغادرة صاحب السمو حاكم الشارقة المستشفى، مؤكداً أن سموه بخير وعافية، ويحتاج حالياً إلى الراحة والدعاء.