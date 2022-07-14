منتخب الدرّاجات يعسكر في إيطاليا استعداداً لـ «ألعاب التضامن الإسلامي»

المصدر: الشارقة - وام

غادرت بعثة المنتخب الوطني للدرّاجات «رجال» إلى إيطاليا لإقامة معسكر استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تُقام في أغسطس المقبل، كما تسافر بعثة المنتخب الوطني للسيدات الأسبوع المقبل أيضاً للمشاركة في المعسكر.

وتشارك الإمارات في فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي ستُقام خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل بمدينة قونيا التركية من خلال 11 لعبة مختلفة بواقع 10 رياضات فردية ورياضة واحدة جماعية، كما تقام الدورة بمشاركة 3000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 355 مسابقة رياضية تقام فعالياتها على 14 موقعاً مختلفاً.

وأشار الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، إلى أن قائمة المنتخب تضم تسعة دراجين من بينهم ستة من الرجال، هم: يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وجابر المنصوري، وخالد المعيوف وسيف المعيوف، ووليد خميس، بينما تضم بعثة منتخبنا للسيدات كلاً من: صفية الصايغ وشيخة عيسى، وزهرة حسين، إضافة إلى خلود الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة البعثة، وكل من عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب، وبدر علي ثاني مدرب المضمار، وحمد كاسين إداري المنتخب، وسناء المرداسي مدربة السيدات وأحمد حسن المعيوف ميكانيكي، والمدلك جون باول.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الدرجات أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لتحديد أجندة الموسم، ومناقشة تحديث اللوائح والأنظمة بناء على مقترحات الجمعية العمومية.

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