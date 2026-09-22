منتخب الإمارات للشراع يتصدر البطولة العربية للأوبتيمست

تصدر منتخب الإمارات للشراع الحديث الترتيب العام للبطولة العربية للملاحة الشراعية لفئة الأوبتيمست 2026، التي استضافها مركز جدة للإبحار الشراعي بشاطئ أبحر الجنوبية في المملكة العربية السعودية، والتي اختتمت أمس (الاثنين) بمشاركة 51 لاعبا ولاعبة من 13 دولة عربية.

وحصد المنتخب الوطني 3 ميداليات ذهبية، جاءت الأولى في سباق الفرق، والثانية بواسطة جون لوكا هيريفي في الترتيب العام العربي، والثالثة عن طريق حمد المهيري في فئة الصغار، إضافة إلى ميداليتين فضيتين، أحرزهما جون لوكا هيريفي في الترتيب العام، وكارولينا باجاك في فئة البنات.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، لاعبي المنتخب والأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارة الرياضة، ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، في دعم اللاعبين وتطوير قدراتهم.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب تم ضمهم إلى برنامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، في إطار اتفاقية التفاهم المبرمة بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ووزارة الرياضة في يونيو الماضي.

وشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ6 لاعبين، هم حمد المهيري، وذياب المهيري، وخليفة الرميثي، ورايد الحوسني، وجون لوكا هيريفي، وكارولينا باجاك، تحت إشراف زهير اللباط، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.