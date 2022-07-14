«الشارقة الرياضي» يدعم خطط تعزيز شعبية «الكريكيت»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استقبل رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، بمكتبه بمقر المجلس كلاً من صلاح بوخاطر رئيس مجموعة بوخاطر، وخلف بوخاطر الرئيس التنفيذي لاستاد الشارقة للكريكيت، حيث اطلع على الخطط والبرامج المستقبلية للمنشأة الرياضية، كما تم بحث سبل تطور اللعبة التي تحظى بمتابعة جاليات آسيوية كبيرة أبرزها الهندية والباكستانية.

وأكد عيسى هلال في بيان صحافي أن: «استاد الكريكيت من أقدم وأهم المعالم الرياضية في إمارة الشارقة، وحقق لها ولدولة الإمارات حضوراً دولياً وشهرة كبيرة من خلال استضافته للعديد من البطولات واللقاءات الدولية للعبة في آسيا والعالم». وأكد أن المجلس يثمن الدور الكبير الذي يلعبه الاستاد في إثراء الحركة الرياضية بالشارقة، لاسيما أنه منذ إنشائه في 1982 كان مسرحاً لفعاليات رياضية دولية بألعاب ورياضات أخرى غير الكريكيت، وقال إن اللقاء حقق الهدف منه وستشهد الفترة المقبلة دعماً من المجلس على كل الصعد بما يعزّز كل النجاحات التي تحققت.

بدوره أعرب صلاح بوخاطر عن سعادته بمحصلة الاجتماع، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشارقة الرياضي في دعم الحركة الرياضية وإثراء الثقافة الرياضية على صعيدي البطولات الرسمية والأنشطة المجتمعية، وتطلع لنقلة نوعية للعبة الكريكيت في ظل الدعم الذي ستحظى به تحت مظلة المجلس.

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