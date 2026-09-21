حاكم الشارقة يعتمد 6700 طلب دعم سكني للمواطنين في الإمارة.. ومعالجة 734 مسكناً متعثراً

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كافة طلبات الدعم السكني المقدّمة من المواطنين لدى دائرة الإسكان في الشارقة حتى تاريخ اليوم 21 سبتمبر، والتي يبلغ عددها 6700 طلب، بفئتي القروض والمنح.

وقال رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، خالد بن بطي المهيري، لـ"الخط المباشر"، إن سموّه اعتمد أيضاً معالجة حالات التعثر بالمشاريع الإسكانية الفردية لمواطني الإمارة، إذ تم إنجاز 734 مسكناً متعثراً على نفقة حكومة الشارقة، بقيمة إجمالية بلغت 603 ملايين و700 ألف درهم.