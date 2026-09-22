بتوجيهات حاكم الشارقة.. توظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خطة توظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة الدولي، على 3 مراحل ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن جهود الإمارة في توفير الفرص الوظيفية للكوادر المواطنة ودعم مهاراتها وتطورها في المسيرة الوظيفية.

كما اعتمد المجلس مبادرة رخصة "خطوة" المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية ابتكارية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، وتحفيز الابتكار وتمكين الطلاب من اكتساب الخبرة العملية في إدارة المشاريع، وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة الطلبة في اقتصاد الإمارة وخلق فرص عمل جديدة.