مؤتمر الشارقة للمكتبات في محطة الختام

بعد ثلاثة أيام حافلة بالحوارات، وصلت أعمال الدورة الـ13 لمؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات إلى محطة الختام، مشددة على أهمية تعزيز حضور المكتبات في حياة المجتمعات، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والجهات المحلية، وإشراك المستفيدين والطلبة في تطوير خدماتها.

وأكدت جلسات ونقاشات المؤتمر - الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب بالتزامن مع الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب - ضرورة الاستثمار في تأهيل أمناء المكتبات، وتوظيف التقنيات الحديثة والبيانات لتحسين تجربة القراء، وقياس أثر المبادرات، وتوسيع التعاون المهني وتبادل الخبرات بين المؤسسات المكتبية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات المعرفية والتقنية.

وقال مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب، منصور الحساني، إن المكتبات باقية ما بقيت المعرفة، وإن مسؤولية المؤسسات الثقافية والمعرفية تتمثل في رعاية هذا البقاء بالتطوير والتنمية، وتعزيز حضور المكتبات في المجتمع لتواصل أداء دورها في التعليم والبحث ونشر المعرفة.

وأضاف: «رسخت رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مكانة المكتبات في المشروع الثقافي للإمارة، وأكدت دورها في بناء الإنسان وتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة، وانطلاقاً من هذه الرؤية، وبتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نواصل تطوير برامجنا المهنية وتعزيز شراكاتنا الدولية، لتمكين العاملين في المكتبات من تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة».

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسات: «المكتبات بوصفها بنية أساسية للمجتمع: دور الشراكات والسياسات العامة والقيادة المجتمعية في بناء مجتمعات أقوى»، و«من المكتبة إلى مركز للمعرفة: تحويل المكتبة المدرسية من خلال قيادة الطلبة»، و«العمل المكتبي الدولي: دروس وتجارب ناجحة ورؤى من حوارات مع أمناء المكتبات»، و«تطوير تجربة المكتبة: القراءة الموجّهة والمستقلة باستخدام منصة Destiny Discover».

وجمعت الدورة الـ13 من المؤتمر، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، في مركز إكسبو الشارقة، 400 من أمناء المكتبات والخبراء والأكاديميين والمتخصصين من 16 دولة.