باستثمار «انشر».. «كلوبر» تبدأ مشوارها العربي

بدأت شركة «كلوبر» (KlooBR)، المتخصصة في تقديم حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي لصناعة الكتاب والنشر، خطواتها الأولى نحو دخول أسواق النشر العربية انطلاقاً من الشارقة، باستثمار من صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي باشر خلال «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين» تنفيذ خطوات عملية لتسهيل دخول الشركة إلى أسواق المنطقة، وتعزيز علاقاتها المهنية مع الناشرين، وفتح فرص جديدة أمامها لتقديم خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها.

وجاءت هذه الخطوات عقب تكريم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لشركة «كلوبر» الفائزة بمسار الابتكار ضمن صندوق «انشر»، خلال افتتاح الدورة الـ16 من المؤتمر، إذ شمل الدعم الموجه للشركة استثماراً استراتيجياً مخصصاً لنمو أعمالها وتأسيس حضور لها في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب التعريف بالشركة لدى جمعية الناشرين الإماراتيين، والبدء بترتيب اجتماعات مع ناشرين عرب في إطار الدعم الذي تتلقاه الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن الشارقة تواصل تطوير منظومة صناعة النشر لتكون مركزاً عالمياً لصناعة الكتاب وتبادل المعرفة أرسى أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، تركز على استشراف احتياجات هذا القطاع وتوسيع مجالات الاستثمار فيه، خصوصاً في التقنيات الحديثة التي تتيح للناشرين تطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة.